As sete paróquias formiguenses organizaram uma campanha de arrecadação de doações para as famílias de Brumadinho (MG).

De acordo com os organizadores da ação, aproximadamente 1500 quilos de donativos foram arrecadados (alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal e roupas).

Nesta quinta-feira (16), a Administração Municipal, através do Banco de Alimentos, encaminhou as doações ao município de Brumadinho. Crianças da Pastoral Catequética, da Paróquia São Geraldo, preparam e enviaram, também, algumas cartas e cartazes com mensagens solidárias.