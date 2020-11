A partir de sábado (17), Formiga, que pertence à macrorregião Oeste – avança para a onda verde do programa Minas Consciente do Governo de Minas, um protocolo elaborado para orientar municípios sobre a condução das atividades econômicas a partir dos riscos de propagação do novo coronavírus.

Após sete dias na onda amarela com a incidência de casos aumentando, o Estado autorizou o avanço para a onda verde. A notícia, divulgada na quinta-feira (26), pegou muita gente de surpresa e foi alvo de várias críticas, em especial nas redes sociais.

Nos últimos 7 dias, de 20 a 27 de novembro, foram registrados 92 casos no município. O aumento nos registros coincide com a campanha eleitoral que levou centenas de pessoas às ruas, muitas delas sem a devida proteção. Problema que se repetiu Estado afora e vem se refletindo no aumento no número de doentes.

Além disso, nesta semana, os leitos exclusivos para Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Formiga caiu de 12 para apenas 5, seguindo o plano de desmobilização da estrutura de atendimento orientada pela Secretaria de Estado de Saúde.