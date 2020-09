Ao todo, 218 cidades que estão na onda verde do Minas Consciente podem retomar aulas presenciais no ensino básico – que contempla a educação infantil, a fundamental e o Ensino Médio – a partir do dia 5 de outubro. A decisão foi divulgada pelo governo do Estado em coletiva.

Formiga, que recentemente aderiu ao programa do Executivo estadual, está na lista de cidades autorizadas.

A retomada está diretamente condicionada a uma série de medidas a serem tomadas para evitar infecções de alunos, professores e demais funcionários.

Confira a lista completa de cidades autorizadas a retomar as aulas.