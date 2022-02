O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), órgão do governo do Estado de Minas ligado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT, responsável pelo Programa ICMS Patrimônio Cultural, divulgou nessa quinta-feira (24) a lista com os municípios que entregaram, dentro do prazo estabelecido, a documentação referente às ações e atualizações realizadas durante o ano de 2021, para o exercício 2023.

As pastas são compostas por instrumentos de preservação que buscam identificar as diversas manifestações culturais e bens de interesse do Patrimônio Cultural formiguense, de natureza material e imaterial.

Formiga finalizou sua entrega no dia 29 de dezembro, quando a Secretaria Municipal de Cultura enviou a atualização das fichas do Inventário de Proteção Patrimonial do Município.

De acordo com a lista divulgada, o IEPHA comprovou o recebimento da documentação formiguense que compõe os quadros QIIA, QIIIA, QIIIB, e QIIIC. Os quadros QIIB e QIIC não foram enviados, uma vez que se referem a novos tombamentos e registros, ações que não foram realizadas no Município durante o ano de 2021. Já os quadros QIA e QIB foram entregues de forma virtual e, por isso, não aparecem neste relatório.