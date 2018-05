Os pedófilos que agem no Brasil foram alvos de uma megaoperação da Polícia Civil nesta quinta-feira (17). Somente em Minas Gerais, estão sendo cumpridos 68 mandados de busca e apreensão em 32 cidades mineiras. Formiga figura na lista, mas não foram divulgados detalhes da ação no município.

De acordo com a corporação, trata-se de uma das maiores ações do mundo de combate à pedofilia. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP) e vai acontecer em 24 estados, além do Distrito Federal.

Os primeiros mandados começaram a ser cumpridos no início da manhã. Durante a operação, denominada ‘Luz na Infância 2’, os agentes procuram arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Em Minas Gerais, as ações vão ocorrer em diferentes regiões do estado. Veja os locais: Betim, Belo Horizonte, Além Paraíba, Baependi, Barbacena, Carmo do Cajuru, Cataguases, Contagem, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Formiga, Governador Valadares, Guaxupé, Ibirité, Ibiá, Ipatinga, Itabirito, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Pará de Minas, Sarzedo, Sete Lagoas, Santa Luzia, São Gonçalo do Sapucaí, São Gotardo, São Sebastião do Paraíso, Tarumirim, Timóteo, Uberaba, Viçosa e Uberlândia.