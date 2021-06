A Secretaria Municipal de Fazenda começa a distribuição das guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). De acordo com o calendário anual, os vencimentos têm início no dia 15 de julho.

A expectativa é que sejam arrecadados cerca de R$ 7,7 milhões em IPTU e cerca de R$ 1,5 milhões com o CIP. Este imposto é aplicado em melhorias para o município. De acordo com a secretaria, os impostos poderão ser divididos em até quatro vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$25,00.

O parcelamento será realizado da seguinte forma: parcela única para o valor até R$25,00; duas parcelas para valor de R$25,01 a R$50,00; três parcelas para valor de R$50,01 a R$100 e quatro parcelas para valor acima de R$100,01. A pasta ressalta, ainda, que não há desconto, sendo o mesmo valor para o pagamento à vista ou parcelado.

As guias podem ser pagas na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicoob e em casas lotéricas. Para mais informações o contribuinte pode ligar para o número: 3329 – 1801. A previsão é que sejam entregues mais de 43 mil guias de IPTU e 16 mil guias do CIP.

Fonte: Prefeitura de Formiga