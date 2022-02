A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, realizou as gravações do vídeo que será utilizado para inscrição do Projeto “Horta Urbana” no “X Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal”. No início do mês, a Gestão formiguense já havia inscrito o projeto “Patrimônio em Figurinhas”.

O Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Pública Municipal foi criado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), em 2010, em diversas eixos temáticos da administração pública. O prêmio tem a finalidade de incentivar os integrantes das Prefeituras dos municípios mineiros a contribuírem para a modernização da gestão e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

O projeto da Secretaria de Desenvolvimento Humano, no eixo “Assistência Social”, é sobre a criação de hortas comunitárias, que utilizam terrenos, até então ociosos, para a implantação, condução e manutenção do cultivo de hortaliças, temperos, condimentos, plantas medicinais e algumas frutíferas sem utilização de agrotóxicos e com uso racional da água, assim praticando a agricultura sustentável. O vídeo para inscrição do projeto teve a participação dos estagiários do Banco Municipal de Alimentos, é apresentado pela estagiária Giovanna e produzido com ajuda de servidores da Secretaria Municipal de Cultura.

Outra prática de gestão que também foi inscrita no “X Prêmio Mineiro” foi o “Patrimônio em Figurinhas”, no eixo “Cultura”, um projeto da administração municipal, realizado por meio da Secretaria de Cultura.