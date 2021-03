O município de Formiga, juntamente com os 53 municípios da Macrorregião Oeste, irá aderir à Onda Roxa, que é a fase mais restritiva do Minas Consciente. A informação foi confirmada pelo prefeito Eugênio Vilela na tarde deste sábado (13).

Eugênio se reuniu com prefeitos das 53 cidades e, de acordo com ele, deliberaram de maneira extraordinária pela adesão de todos os municípios da Macro, para que todos possam aderir a Onda Roxa.

A partir da próxima semana, Formiga estará na Onda Roxa. As deliberações devem ser definidas e informadas até a próxima terça-feira (16).

“O sistema de saúde não comporta mais pessoas em enfermaria e em leitos de UTI. A UPA está com muitas pessoas aguardando atendimento. Abrimos 15 leitos no Santa Marta, vamos abrir o hospital de campanha com 20 leitos no Vicentão, já fizemos também a testagem em massa de 32% da população de Formiga”.