Durante reunião realizada nessa terça-feira (26) entre o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, o secretário Municipal de Educação, Jaderson Teixeira, e o secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel, ficou estabelecido que o município irá seguir o protocolo do Minas Consciente para o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino.

A Secretaria Municipal de Educação está preparando o ano letivo de 2021. O retorno das aulas está previsto para o dia 22 de fevereiro e, inicialmente, será de forma remota, devido à pandemia do Coronavírus. Serão 200 dias letivos com previsão de término no dia 17 de dezembro.

Segundo Jaderson Teixeira, o calendário escolar 2021 já foi encaminhado e aprovado pela Superintendência Regional de Ensino (SER) de Passos e, inicialmente, as aulas serão de forma remota.

“A secretaria está preparada para a volta às aulas, seja de maneira online ou presencial, mas a decisão da forma como será iniciada as aulas depende da situação epidemiológica estabelecida pelo Minas Consciente”, explicou.

De acordo com o programa estadual, as aulas presenciais só podem ser retomadas quando o município estiver na Onda Verde. Atualmente, segundo o protocolo do Minas Consciente, a microrregião de Formiga está na Onda Amarela. Assim, as atividades devem ser enquadradas, por onda, conforme cronograma:

• Onda Vermelha – Ensino de saúde: Autorização para funcionamento das aulas práticas de cursos de saúde com atendimento à população;

• Onda Amarela – Educação superior e cursos livres: Autorização para funcionamento da graduação, pós-graduação e outras atividades de ensino (demais CNAEs envolvendo atividades de ensino);

• Onda Verde – Educação Básica: Autorização para funcionamento dos anos infantil, fundamental e médio.

Para a volta às aulas, todo o material didático ficará disponível para os alunos que, se for de forma remota, poderá buscar nas escolas ou receber em casa.

Em Formiga, a Rede Municipal de Ensino tem cerca de 5.400, distribuídos em 26 escolas (Fundamental, Centros de Educação Infantil e o Cemap). O município ainda conta com 393 professores e outros 72 professores e 13 pedagogos aprovados no concurso serão nomeados este ano.

Merenda escolar

Ao longo de 2020, o Governo Federal autorizou o uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), somados a recursos do município, para a aquisição de cestas básicas que foram entregues a famílias de estudantes. Para este ano, segundo Jaderson, o município aguarda as diretrizes da União sobre a definição da verba.

Fonte: Decom