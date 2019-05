Priscila Rocha – Redação Últimas Notícias

Até o dia 30 de abril, no município de Formiga já haviam sido arrecadados R$17.257 milhões referentes ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019. As informações são da agência local da Administração Fazendária (AF).

Com uma frota de 45.934 veículos, sendo 22.951 automóveis/utilitários, 13.641 motocicletas/similares, 4.997 caminhonetes/pick-ups, 1822 caminhões e 2.623 outros tipos de veículos, o município arrecadou 5,73%% a mais que no mesmo período do ano passado.

Do total arrecadado, R$6.902.800 (40%) foram destinados para os cofres do município. Os outros 60% são distribuídos entre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – Fundeb (20%) e para o Caixa Único do Estado de Minas (40%).