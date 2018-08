Redação Últimas Notícias

A Secretaria Municipal de Saúde já imunizou mais de 50% do público alvo contra sarampo e poliomielite em Formiga. A meta do município é vacinar 2.800 crianças. Segundo dados da pasta, até essa segunda-feira (20), 1.550 crianças com idades entre um e cinco anos haviam sido vacinadas.

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite teve início no dia 6 deste mês. A meta do governo federal é imunizar 11,2 milhões de crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o Ministério da Saúde, até essa segunda-feira, 51% das crianças receberam a dose em todo país. No sábado (18) foi realizado o Dia D de Vacinação em todas as unidades de saúde do país. A ação deu um salto na cobertura vacinal. Até então, apenas 16% haviam recebido a vacina.