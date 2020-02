Da Redação

Um homem foi preso nesse domingo (23) durante patrulhamento da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no km 6 da LMG 893, em Formiga por conduzir veículo sob influência de álcool e não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a PRE, o condutor recebeu ordem de parada, mas a desobedeceu, fugindo em alta velocidade, quase colidindo frontalmente com outro veículo.

Os policiais se mantiveram no encalço do motociclista até abordá-lo, quando foram constatadas as irregularidades: o condutor é inabilitado e estava embriagado.