Redação UN

Na noite de sexta-feira (22), populares que moram na avenida José Higino Filho registraram as imagens de uma perseguição policial envolvendo uma motocicleta ocupada por duas pessoas.

O vídeo que circulou em milhares de celulares no município mostra o momento em que a motocicleta é interceptada pelos militares.

O portal entrou em contato com a assessoria de Comunicação da PM que, por meio do sargento Daniel Adão confirmou o fato e explicou que a ação ocorreu após os ocoupantes do veículo fugirem de uma blitz itinerante. O motociclista teria cometido infrações como excesso de velocidade e direção perigosa.

Todos os detalhes da ocorrência serão divulgados na segunda-feira (25).

