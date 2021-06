Nos últimos 7 dias, o município de Formiga não registrou óbitos em decorrência da Covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico, a última morte por causa da doença foi confirmada na quinta-feira passada (10).

Até o momento, 204 pessoas já perderam a vida por causa do vírus.

Neste mês foram registrados, quatro óbitos. As vítimas tinham 54 anos, 50 anos, 62 anos e 55 anos.

De acordo com a administração municipal, desde o início da pandemia, o mês que mais registrou óbitos foi março de 2021, com um total de 60; seguido de abril com 58 mortes. Dezembro de 2020 e janeiro de 2021 registraram 16, enquanto que fevereiro deste ano, foram registrados 13 óbitos.

Em coletiva de imprensa realizada na sexta-feira passada (11), o secretário de Saúde, Leandro Pimentel explicou que a maioria dos óbitos foi de pessoas que ainda não haviam sido vacinadas. “A vacina é eficaz e é a grande responsável pela redução dos óbitos. Existem casos sim, de pessoas já vacinadas e vieram a óbito, porém, isso é muito raro”, explicou.