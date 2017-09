A partir da próxima quarta-feira (20), a cidade voltará a contar com os trabalhos de uma empresa especializada na manutenção da iluminação pública.

A vencedora do processo licitatório foi a empresa JJ Energia, da cidade de Mercês, na Zona da Mata de Minas e o contrato entre município e empresa já foi assinado.

Na manhã desta quarta-feira (13) o proprietário da empresa, Ademir José Teixeira, e o eletricista Juzuel Fialho Guidini estiveram na sede da Prefeitura reunidos com o prefeito Eugênio Vilela, o secretário-adjunto de Obras, José Ronaldo do Couto e o assistente de engenharia e fiscalização, Fausto Machado Costa, para definir detalhes dos serviços que começará na próxima semana.

“Estamos alugando um imóvel na cidade para abrigar os nossos funcionários e deixarmos todo o material. Em Formiga, teremos dois caminhões e duas equipes prestando serviços”, explicou Juzuel.

A Prefeitura pagará à JJ Energia R$ 327 mil pelo serviço por 12 meses.

Demanda

No ano passado, como a iluminação pública ficou muito tempo sem receber manutenção, o número de solicitações por reparos cresceu. Desde o início do ano, a atual gestão faz a manutenção com uma equipe. Ao todo, já foram feitas cerca de 900 intervenções.

“O número para contato continua o mesmo: 3329-1831. A atendente anotará a demanda e será emitida ordem de serviço para a empresa realizar o reparo”, explicou Fausto.