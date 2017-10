Da redação

A cada ano, o ciclismo tem conquistado um número maior de adeptos. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) divulgados no ano passado, a frota nacional supera a casa das 70 milhões de bikes.

Por ano, o Brasil produz 3,5 milhões de unidades (excluindo brinquedos), sendo o quarto maior produtor, atrás da China, Índia e Taiwan.

O resultado deste crescimento é um público cada vez mais exigente, em busca de novas tecnologias, mais conforto e segurança.

Pensando na expansão do setor, Formiga passa a ter, a partir desta quinta-feira (5), uma loja especializada no seguimento, oferecendo bikes, equipamentos e acessórios de primeira linha.

O proprietário da The Bike Shop, Matheus Almeida Rodrigues, afirma que a empresa é uma resposta à procura crescente dos ciclistas por produtos que melhorem o desempenho deles. “Quem inicia a prática desse esporte passa a se interessar cada vez mais em investir em equipamentos melhores que resultem em maior performance, mais conforto e segurança e é isso que temos a oferecer”, disse.

A empresa trabalha com a marca Specialized, número 1 do mercado mundial e atende aos mais diversos públicos. “Atendemos a todo tipo de público, do mercado infantil, ao adulto. Para quem usa a bike apenas para lazer, para locomoção na cidade ou para trilhas e ainda para profissionais”, explica Matheus.

“Não existe apenas um tipo de ciclista. Cada atleta precisa que sejam atendidas as suas necessidades particulares. Por isso, oferecemos um tratamento individualizado que vai do banco mais confortável da bike, à luva mais adequada e aos acessórios mais apropriados para cada prática”, destacou Matheus, que acredita que a prática do ciclismo é tão atrativa, por se tratar de uma atividade física com ares de entretenimento. “Não precisa ficar preso dentro da academia, e as paisagens são um atrativo a mais. Além disso, o ciclismo possibilita menos impactos nos joelhos do que a corrida, trazendo benefícios para o corpo e a mente do praticante”, completou.

A The Bike Shop fica a rua Dr. Carlos Chagas, 110, loja 1, no Centro.