O Banco Municipal de Alimentos (BMA) Maria Athanásia de Freitas, localizado no bairro Água Vermelha, passou a integrar a Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos. A Prefeitura de Formiga já vinha buscando firmar parceria com a rede.

Em dezembro passado, o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, e a encarregada Adriana Oliveira estiveram em Belo Horizonte para conhecer e fazer parte dela.

De acordo com Anuar, a rede é composta por representantes da UFMG, Fumec e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Também fazem parte dela os bancos de alimentos de várias outras cidades de Minas, como Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Betim, Brumadinho, Contagem e Sabará.

“A nossa participação na rede nos ajudará a fazer parte também da Rede Nacional de Bancos de Alimentos e, com isso, participar de projetos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), bem como o recebimento de verbas para o combate à fome e ao desperdício. Teremos também a possibilidade de receber doações dos demais bancos que pertencem à rede, além da troca de experiências com gestores”, ressaltou Anuar que já na quinta-feira (1º) participou de uma reunião promovida pela rede no Banco de Alimentos de Betim.

Para o prefeito Eugênio Vilela, a parceria com a Rede Metropolitana é importante porque possibilitará Formiga a receber alimentos para atender diversas entidades do município. “Estaremos integrados a um sistema maior que nos auxiliará muito na distribuição de alimentos”.