O município de Formiga passa a fazer parte da Rede Brasileira de Banco de Alimentos. No dia 23 deste mês, foi publicado no Diário Oficial da União a Resolução n o 02, de 18 de julho de 2018, que inclui vários municípios na Rede Brasileira de Banco de Alimentos, de várias localidades do país.

A Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, instituída pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), nasceu de uma parceria estratégica com iniciativas privadas e da sociedade civil para reduzir o desperdício de alimentos e promover o Direito Humano à Alimentação Adequada, mediante a integração regional e nacional das diversas experiências disseminadas de bancos de alimentos pelo país. Em sua constituição, são assumidos como princípios basilares a comunicabilidade, a cooperação, a transparência e a conduta ética, valores que conduzem a execução dos seus objetivos.

Para aderir à rede, foi dado um prazo aos Bancos de Alimentos para se adequarem e cumprirem uma série de requisitos exigidos por portarias do MDS. Com total apoio da Prefeitura de Formiga, o Banco Municipal de Alimentos (BMA) fez as mudanças necessárias para se adequar e cumprir todas as exigências. A documentação foi enviada ao MDS em maio deste ano e a adesão foi aprovada pelo Comitê Gestor da Rede na reunião do dia 7 de junho de 2018 e a resolução publicada.

De acordo com o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, de Minas Gerais, entraram Formiga, Belo Horizonte, Betim, Poços de Caldas, Ribeirão das Neves, São Domingos das Dores e Ubá. Ele citou as vantagens de fazer parte da rede. “Entre as vantagens de se associar, estão a possibilidade de acessar recursos do Governo Federal e sistemas de apoio à gestão, obter um certificado de funcionamento e participar de eventos e capacitações específicas da rede”, explicou.

Jaderson Teixeira, secretário municipal de Desenvolvimento Humano, pasta a qual o BMA está vinculado, informou que, de acordo com a Resolução 81, de 9 de abril de 2018, do Grupo Gestor do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), a partir do dia 1 o de janeiro de 2019 só poderão receber alimentos do programa os bancos que fizerem parte da Rede. “Nosso próximo passo agora é criar a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal (Caisan) para que possamos fazer a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan)”.

O prefeito Eugênio Vilela afirmou que Formiga só tem a ganhar com essa adesão à Rede Brasileira de Banco de Alimentos. “Uma rede nacional soma esforços e compromissos entre as unidades, potencializando resultados mais eficientes do que se consegue com uma ação individual. A adesão de Formiga à rede nos dá a oportunidade de trocarmos experiências com outras unidades para ampliarmos as atividades do Banco Municipal de Alimentos. Poderemos ainda aumentar a nossa capacidade de atender instituições e pessoas com alimentos e atividades de educação alimentar nutricional”.