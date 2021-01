Dados do relatório do Comitê Extraordinário Covid-19 do Programa Minas Consciente, divulgado nesta quinta-feira (28), apontam que a microrregião de Formiga regrediu para a Onda Vermelha.

Porém, a Prefeitura decidiu manter o município na Onda Amarela por dois motivos: o primeiro é que entre as cidades que compõem a macro, Formiga é a que está com menor grau de risco de contágio; segundo é que a macrorregião Oeste, a qual o município faz parte, evoluiu para a Onda Amarela.

Segundo o relatório do Comitê, Formiga está com 16 pontos em uma escala que vai de 0 a 32 (regride para a Onda Vermelha ao atingir 20 pontos). As outras cidades que fazem parte da macrorregião estão com pontuação maior: Bom Despacho (32); Itaúna (30); Campo Belo (26); Pará de Minas (24); Lagoa da Prata / Santo Antônio do Monte (20); Divinópolis (18); Oliveira / Santo Antônio do Amparo (18).

Nessa quarta-feira (27), o Governo de Minas aprovou a modernização do Minas Consciente. A fase 3 do plano, que acontece em meio ao início do processo de vacinação em Minas, prevê o funcionamento de todas as atividades, independente da onda, mas impõe mais restrições para garantir a segurança da população. Todas as mudanças podem ser consultadas no site do Governo de Minas.

A Prefeitura solicita aos munícipes que mantem todas as formas de prevenção como é o caso do uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, evitando aglomerações.

Fonte: Decom