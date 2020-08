Redação Últimas Notícias

Os três municípios que compõem a Zona Eleitoral 114 têm 66.326 eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano que escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Formiga conta com 54.268 eleitores, Pimenta com 6.893 e Córrego Fundo tem 5.165, segundo informações do chefe do Cartório Eleitoral, Marcos Eugênio Lopes.

De acordo com Marcos, para trabalharem nas 200 seções, serão convocados, até o fim deste mês, 800 mesários para treinamento virtual. São quatro mesários para cada seção.