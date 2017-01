Formiga promoverá o 1° Fórum das Associações de Moradores do município. O evento será realizado com o intuito de fortalecer as associações de moradores da cidade e assegurar a participação delas no processo de construção da cidadania.

A realização do evento foi definida na quarta-feira (24) durante reunião entre o secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira e presidentes de algumas associações. “Com a criação do fórum, queremos fortalecer a democracia e aumentar a participação popular nas ações tomadas pelo governo. Queremos que o povo tenha voz e vez junto à administração”, informou Jaderson.

Durante o fórum, será fundada a Federação Municipal das Associações de Moradores da Cidade de Formiga. Na ocasião, também será discutida a situação econômica, política e social do Brasil e seus reflexos na gestão municipal e a importância na luta pelos direitos.

A data do evento e a programação ainda não foram definidas.

Participaram da reunião os presidentes das seguintes associações: Ouro Negro, Eldorado/Vila Didi, Água Vermelha, Alvorada/Jardim Alvorada/Vila Colorida, Rosário e Engenho de Serra.