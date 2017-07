Na quinta-feira passada (29), o Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap) recebeu a XII Conferência Municipal de Assistência Social. Segundo coordenador da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga, Sílvio Ribeiro de Oliveira, o evento reuniu cerca de 120 pessoas.

A conferência ocorre a cada dois anos e tem como objetivo analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado.

O evento começou com a presença da analista de gestão e políticas públicas em desenvolvimento, Eveline Pardini Chaves, que ministrou palestra com o seguinte tema: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – Suas”.

Outra atração da conferência foi a apresentação da Apaebatuque, feita pelos alunos da Apae Fabíola, Daiane, Ênio, Kênia, Henrique e Willian, que são coordenados pela terapeuta ocupacional Gracyella Borges.

O evento também contou com a presença do presidente da regional de Divinópolis da Sedese, Júlio César dos Santos.

“A Conferência Municipal de Assistência Social é um espaço de caráter deliberativo que oportuniza o debate e a avaliação da política de assistência social e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários”, explicou Sílvio.