Com o avanço da tecnologia, o mundo dos negócios evolui cada vez mais rápido e estar antenado é fundamental, especialmente para quem empreende ou sonha em empreender. Pensando nisso, Formiga sediará um evento inédito de empreendedorismo: o F7 Experience, com palestras, networking, bônus, premiações e muito mais, ocorrerá no dia 7 de dezembro, no Espaço de Eventos Barão 527.

O objetivo da proposta é oferecer uma verdadeira imersão na cultura do empreendedorismo. Os participantes irão se juntar a diversos empreendedores da cidade de Formiga para um dia de muitas sacadas de negócios e networking.

O evento irá propiciar ainda troca de experiências, contatos e palestras com profissionais e empreendedores que são referências e estão fazendo acontecer na prática.

Bônus e prêmios

Quem participa do F7 Experience tem direito a bônus e ainda participa de sorteios. Todos os participantes receberão da Certificaminas um certificado digital BIRD ID na nuvem, que pode ser usado na emissão da CNH Digital e outras aplicações. Além disso, todos terão direito ao curso “Do zero ao Avançado – Finanças para Empreendedores” (EAD), ministrado por Glauco Andrade, especialista no assunto.

Haverá ainda sorteio de oito cursos do Instituto de Linguagem Corporal; e de 20 horas de mentoria de Marketing Digital/Ecommerce, com o especialista Guilherme Castro.

O que é o F7

Sete nomes. Sete amigos. Sete profissionais. Sete segmentos distintos. E sete olhares diferentes. Unidos pelo orgulho da terra natal (Formiga) e pela vocação empreendedora. O F7 é composto pelos empresários Heitor Pires, André Monteiro, Ricardo Monteiro, Jair Júnior, Guilherme Castro, Glauco Andrade e Vinícius Porto.

É um grupo de geração de negócios e apoio à comunidade empreendedora. Uma das primeiras ações concretas é a realização do F7 Experience. Mais informações sobre o grupo, seus membros e sobre o evento estão disponíveis no site https://f7.group/.

Programação

Dia 7 de dezembro

Centro de Eventos Barão 527

8h – Credenciamento

8h45 – Welcome Coffee

9h – Como empreender e ter sucesso

Uma exposição sobre como pensa o empreendedor de sucesso, com foco em pontos-chaves para que qualquer negócio seja vitorioso. Querer fazer acontecer e ir para a prática é muito importante. Saber fazer uma leitura do todo é um diferencial. E se errar, “errar pequeno e rápido”!

Heitor Pires

9h45 – O segredo das finanças pessoais aplicada ao empreendedorismo

Uma abordagem sobre o plano financeiro que funciona para qualquer empreendedor conquistar o que deseja. Como replicar a estratégia do CEO da Amazon, Jeff Bezos, em qualquer modelo de negócio.

Glauco Andrade

10h30 – Coffe Break

11h – Os motores da economia digital

O que o passado nos ensina e o que o futuro nos reserva na era da economia digital. A tecnologia não só está mudando o formato como nos comunicamos, nos divertimos e negociamos, mas transformando todo o ecossistema global. Como nos preparar para a era da economia digital!

Jair Junior

11h45 – Sustentabilidade: o novo capitalismo

Cada vez mais, pensa-se no todo para que cada um possa ganhar no individual. Como melhorar o meu negócio? Antes, é necessário ajudar o ecossistema no qual meu negócio está inserido.

André Monteiro

12h30 – Almoço

13h45 – Os cuidados jurídicos do empreendedor de sucesso

O empreendedor de sucesso se antecipa aos problemas, é precavido e tem uma visão do todo. É primordial conhecer os aspectos jurídicos que podem impactar o seu futuro projeto, encontrando oportunidades e uma linha de segurança que sirva como diferencial.

Vinicius Porto

14h30 – Mitos e verdades do marketing digital

A única forma de ganhar dinheiro fácil na internet é vendendo a promessa de ganhar dinheiro fácil.

O que significa e a importâncias de: CAC, copy, LTV, growth, NPS, funis de venda, persona, jornada do cliente, canais de mídia (tráfego), gatilhos mentais NPS, geração de conteúdo.

O que é omnichannel e por que você deve saber muito bem o que é isso.

Guilherme Castro

15h15 – Coffe Break

15h45 – Visão antissistêmica nos negócios

Para empreender com sucesso, é preciso ter coragem, ser resiliente, usar a intuição e fugir do efeito manada. A vida de empreendedor é cercada de desafios e, quando as barreiras surgirem, é preciso transformá-las em degraus e continuar subindo rumo ao topo!

Ricardo Monteiro

16h30 – Desafio

Oportunidade para participantes apresentarem seus projetos empreendedores.

Equipe F7

18h – Encerramento

Bate-papo

Networking

Atração musical

Happy hour com chopp