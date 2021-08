Para dar continuidade a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Formiga recebe hoje 2.542 doses para a segunda aplicação. Serão 700 doses da Astrazeneca; 1032 da Pfaizer e 810 da CoronaVac.

Para tomar a segunda dose, a pessoa deve observar a data disponível no cartão de vacina e se dirigir ao mesmo posto que tomou a primeira dose levando o documento de identidade.

As pessoas que estão com a dose 2 agendada para os dias 6 e 7 de setembro devem comparecer a um dos cinco polos de vacinação no dia 8 de setembro de 08h às 12h.

É muito importante a segunda dose para completar o ciclo vacinal contra a Covid-19.