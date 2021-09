Nesta quinta-feira (9), Formiga receberá 3.604 doses de vacina contra a Covid-19 para a aplicação da segunda dose, sendo 1.930 da Astrazeneca, 954 da Pfizer e 720 da Coronavac.

Completar o ciclo vacinal é importante para garantir maior imunização contra a doença. Para receber a segunda dose, basta olhar a data marcada no cartão de vacina e ir até o mesmo posto onde foi aplicada a primeira dose. É necessário levar o cartão de vacina e um documento de identidade com foto.

A expectativa do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é que a aplicação da dose de reforço (terceira dose) em idosos com mais de 70 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão, e também a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos comece no dia 15 de setembro.

Tão logo o município receba as orientações, as informações serão repassadas à população.