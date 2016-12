Nos dias 10 e 11 de dezembro será realizada a segunda edição do Campeonato do Bem “Lutando pela Paz”, promovido pelo Projeto Tatame do Bem e financiado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, através do Edital de Concessão de Patrocínio a Eventos 2016.

O evento esportivo contará com uma megaestrutura onde ocorrerão as lutas de muay thai, jiu-jitsu e submission entre equipes de várias cidades, além de lutas de atletas revelados pelo projeto social.

O ginásio da Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) receberá as competições que no dia 10 (sábado) terão início às 20h com lutas de MMA, muay thai e submission. Na modalidade muay thai, as lutas serão para amadores e profissional. Para os atletas amadores que vencerem em suas categorias, haverá premiações em medalhas e para a luta dos profissionais haverá prêmios em dinheiro e a disputa de dois cinturões. Na modalidade MMA, os vencedores receberão premiações em medalhas, dinheiro e a disputa de três cinturões.

No dia 11 (domingo), serão realizadas competições de jiu-jitsu em diversas categorias. Os classificados na categoria absoluto por faixa receberão prêmios em dinheiro, medalhas e cinturão. Já os demais classificados receberão premiação em medalhas.

Ingressos

Para o campeonato do dia 10, os ingressos serão vendidos a preços populares, em Formiga, nas lojas Cacau Show, Planet Modas e Biba Papelaria. Já no dia 11, a entrada será gratuita.

Associação Tatame do Bem

Com raízes bem firmes em solo formiguense, a Associação Tatame do Bem vem ampliando o atendimento em toda a cidade. O projeto que transforma realidades por meio do ensino de técnicas em artes marciais atende, atualmente, mais de 400 crianças e adolescentes, distribuídas em seis unidades do município. Para isso, conta com parcerias importantes entre professores, empresários e profissionais liberais. O projeto tem como foco a valorização do trabalho junto às crianças e adolescentes e o cultivo da semente da dignidade em todas as unidades.

I Campeonato do Bem – 2015

Em dezembro de 2015, a Associação Tatame do Bem, realizou o I Campeonato do Bem, também com apoio do Governo de Minas e superou as expectativas dos responsáveis, organizadores, participantes e convidados em geral. A visibilidade do projeto atingiu um reconhecimento regional devido a sua originalidade, organização e mobilização entre a comunidade e o esporte. A repercussão nas redes sociais e na mídia da região comprovam a grandiosidade do evento e o papel desempenhado do Patrocinador – Governo do Estado de Minas.