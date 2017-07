Da Redação

Formiga receberá em outubro o 1º Festival da Cerveja Artesanal. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o evento será patrocinado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) com uma verba de R$9 mil.

O resultado do patrocínio foi divulgado na tarde desta segunda-feira (3) pela Codemig. Ao todo, a companhia investirá R$1 milhão dividido entre 130 eventos em 120 municípios do Estado.

Além de Formiga, outras cinco cidades da região foram contempladas com recursos. Arcos também receberá R$9 mil para realização da Feira Regional das Indústrias de Mineração, Máquinas, Equipamentos e Insumos (Frimei); Divinópolis receberá R$9 mil para realização do Encontro de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo da Região Centro-Oeste; Nova Serrana receberá R$5 mil para a realização da 11ª Feiras de Máquinas e Componentes; Camacho receberá R$9 mil para realização do 1º Festival Rural de Comida Mineira de Camacho e R$8 mil para realização da 1ª Feira do Agronegócio de Camacho e Região; e Perdigão receberá R$5 mil para realização da Festa do Reinado 2017.