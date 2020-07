Ao todo 5.381 cestas básicas doadas pelo Governo de Minas, que serão distribuídas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), chegarão aos municípios do centro-oeste. As cestas estão disponíveis no Batalhão da Polícia Militar em Divinópolis, cidade considerada polo estratégico pelo Estado.

As mais de cinco mil cestas para a região foram cedidas pela iniciativa privada, como parte do projeto “Fazer o Bem Faz Bem”. Desse montante, Formiga receberá a doação de 245 cestas (veja a divisão por municípios da região abaixo) De acordo com a Sedese, todos os 853 municípios mineiros serão contemplados com as doações para a população em vulnerabilidade social, que tiveram a situação agravada pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Até o momento, cerca de 84 mil das 175.570 cestas básicas foram solicitadas por 560 prefeituras mineiras.

Na região, as prefeituras dos seguintes municípios devem retirar as cestas Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Candeias, Capitólio, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Danta, Córrego Fundo, Divinópolis, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Formiga, Igaratinga, Iguatama, Itapecerica, Itaúna, Japaraíba, Lagoa da Prata, Leandro Ferreira, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Oliveira, Onça de Pitangui, Pains, Pedra do Indaiá, Perdigão, Pimenta, Pitangui, Piumhi, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste e Serra da Saudade.

O Batalhão da PM fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.100, no Bairro Santa Clara.