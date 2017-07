Da Redação

A Comitiva Resgatando Tradições em parceria com a Associação Mão Amiga realizará no dia 5 de agosto o 3º Encontro de Muladeiros.

O evento ocorrerá no Tattersal do Gaspar Pautilho, na comunidade rural Padre Doutor e a renda arrecada com a venda de comida e bebida será destinada para a Mão Amiga.

“O objetivo do encontro é resgatar as origens dos tropeiros e promover a valorização dos muares da região. Por isso, convidamos os proprietários, técnicos, veterinários, criadores e peões para virem tropear conosco e juntos proporcionarmos uma opção de lazer para a população de Formiga e região”, comentou Nilo Pereira, presidente da Comitiva Resgatando Tradições.

A festa contará com show da dupla Ray e Ivaí e terá início às 10h. Mais informações pelos telefones: (37) 9 9149 1555 ou (37) 9 9937 1417.