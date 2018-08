O estacionamento do Terminal Rodoviário de Formiga será palco de uma saborosa reunião nesta semana. Entre esta quinta-feira (16) e domingo (19) ocorrerá o Festival de Food Trucks.

Organizado pelo catarinense Ademir José Cirico Júnior, o evento já foi realizado em 12 cidades mineiras. No final de semana passado o evento ocorreu em Bambuí.

Segundo o organizador do festival, o evento contará com oito caminhões para o comércio de comidas e bebidas. Entre eles, um bar de chopp artesanal Kremer, bebida produzida em São Paulo. “As refeições produzidas nos caminhões são variadas e deliciosas. Há hambúrguer gourmet, milk-shake, churros, hot dog com linguiça defumada, sorvete na pedra entre outros”.

Os caminhões são de Londrina/SC, Brusque/SC, São Paulo/SP e Limeira/SP. O festival ocorrerá nesta quinta-feira das 18h às 0h, sexta-feira (17) das 18h às 0h, sábado (18) das 14h às 0h e domingo (19) das 12h às 0h. “Esperamos os formiguenses nesses quatro dias de evento para experimentarem as deliciosas refeições que serão produzidas nos foodtrucks”.