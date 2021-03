A Superintendência Regional de Saúde em Divinópolis recebeu neste sábado (27) a 10ª remessa da vacina contra o coronavírus. Ao todo, serão distribuídas para 53 cidades do Centro-Oeste, 21.150 doses do imunizante da Coronavac, além de 3.750 da Astrazeneca. Veja abaixo a quantidade de imunizantes por município. Só para Divinópolis são mais de 4 mil doses.

Formiga receberá 1276 doses, Córergo Fundo 103 doses, Arcos 794 doses, Bambuí 477 doses e Lagoa da Prata 738 doses do imunizante.

A 10º remessa, composta por 116.600 AstraZeneca e 359.000 Coronavac , chegou ao estado na sexta-feira (20). As vacinas serão totalmente destinadas à aplicação da primeira dose. O Ministério da Saúde definiu, entre os grupos prioritários do décimo lote estão idosos entre 65 e 69 anos, comunidades quilombolas e ribeirinhas e cobertura total de idosos entre 70 e 74 anos.

De acordo com o governo de Minas Gerais, nesta etapa de vacinação, a recomendação é destinar os imunizantes a 67,4% das pessoas de 65 a 69 anos e mais 3,7% dos trabalhadores de Saúde. A porcentagem destinada aos quilombolas e população ribeirinha não foi informada.

A orientação do Estado é para que as Prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.

Distribuição das doses

Município Número de pessoas que serão imunizadas Aguanil 92 Araújos 121 Arcos 704 Bambuí 477 Bom Despacho 849 Camacho 58 Campo Belo 1.120 Cana Verde 123 Candeias 320 Carmo da Mata 200 Carmo do Cajuru 332 Carmópolis de Minas 296 Cláudio 396 Conceição do Pará 98 Córrego Danta 77 Córrego Fundo 103 Cristais 208 Divinópolis 4.053 Dores do Indaiá 306 Estrela do Indaiá 78 Formiga 1.276 Igaratinga 145 Iguatama 164 Itaguara 239 Itapecerica 488 Itatiaiuçu 157 Itaúna 1.538 Japaraíba 64 Lagoa da Prata 738 Leandro Ferreira 65 Luz 356 Martinho Campos 229 Medeiros 57 Moema 140 Nova Serrana 588 Oliveira 752 Onça de Pitangui 45 Pains 161 Pará de Minas 1.457 Passa Tempo 170 Pedra do Indaiá 78 Perdigão 121 Piracema 120 Pitangui 418 Santana do Jacaré 93 Santo Antônio do Amparo 297 Santo Antônio do Monte 448 São Francisco de Paula 111 São Gonçalo do Pará 186 São José da Varginha 71 São Sebastião do Oeste 102 Serra da Saudade 18 Tapiraí 39 Fonte: G1