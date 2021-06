A Superintendência Regional de Saúde (SRS) distribui nesta terça-feira (29), a 27ª remessa de vacina contra a Covid-19. Formiga receberá 2.303 doses para a aplicação da primeira dose, conseguindo manter assim a imunização de grupos prioritários estipulados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com a administração municipal, não foram estipuladas doses para trabalhadores industriais e nem para a vacinação de pessoas por idade.

A vacinação será por demanda espontânea e também por agendamento. O link será aberto de acordo com cronograma a ser estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde. As informações serão amplamente divulgadas pelas redes sociais da Prefeitura, site e também para a imprensa. A pessoa que faz parte de algum dos grupos prioritários, deve ficar atenta às informações e as orientações serão divulgadas diariamente.

Mais uma vez a administração municipal pede que quem não fizer parte dos grupos prioritários estipulados, NÃO façam o agendamento. Quem tenta furar fila, além de atrapalhar e tumultuar o esquema de vacinação, também está cometendo um crime.

Serão vacinados, segundo recomendação do Estado os seguintes grupos prioritários:

✅ Força de Segurança e Salvamento;

✅ Gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e lactantes (com criança de até 06 meses) – com 18 anos ou mais;

✅ Trabalhadores da Educação – com 18 anos ou mais;

✅ Pessoas com comorbidades – com 18 anos ou mais;

✅ Pessoas com deficiência (que recebem ou não o BPC) – com 18 anos ou mais;

✅ Pessoas em situação de rua;

✅ Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário

✅ Caminhoneiros;

✅Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos;

✅ Trabalhadores da saúde.

Formiga receberá pela primeira vez a vacina da Janssen, a única disponível que somente precisa de uma aplicação. Serão 305 doses disponíveis. Também serão enviadas para o município 1.200 doses da CoronaVac e 798 da Pfaizer. Outras 1.200 doses serão destinadas para o município para aplicação da dose 2.

Fonte: Decom