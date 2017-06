O Banco Municipal de Alimentos “Maria Athanázia de Freitas” (BMA) completará dez anos de funcionamento no próximo dia 6 de setembro. Dentro das atividades que estão sendo programadas, está a vinda do caminhão do Programa Cozinha Brasil a Formiga.

A confirmação da vinda do programa para a cidade ocorreu na sexta-feira passada (23), quando o analista do Sesi – Cozinha Brasil, Daivdson Nonato, realizou uma visita técnica à cidade. Na ocasião, ele foi levado ao local escolhido para receber o caminhão: o Centro de Esportes e Artes Unificados (Ceus). De acordo com Daivdson, o local atende perfeitamente às necessidades do programa.

O Cozinha Brasil será realizado entre os dias 4 e 6 de setembro. Em breve, serão divulgados os locais de inscrição para o curso.

O Cozinha Brasil

O Cozinha Brasil é uma iniciativa do Sesi com marca consolidada em todo o país. O programa tem o objetivo de auxiliar na melhoria da qualidade de vida a partir da alimentação saudável.

Criado em 2004, o Cozinha Brasil consiste em cursos que ensinam o preparo de alimentos saborosos e nutritivos a baixo custo, sem desperdícios e respeitando as diferenças regionais e de estações. Os participantes dos cursos do Cozinha Brasil vão aprender a: escolher os alimentos por seu valor nutritivo, preço e apresentação; aproveitar integralmente os alimentos, reduzindo o desperdício; preparar refeições observando a limpeza e preservando o sabor e os nutrientes dos alimentos; consumir alimentos em quantidade adequada e sob condições de higiene.