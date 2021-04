O Governo de Minas distribui neste sábado (17) a 13ª remessa das vacinas contra a Covid-19. A Superintendência Regional de Saúde (SRS), com sede em Divinópolis, receberá 40 mil doses da vacina, sendo 24 mil da AstraZeneca e 16 mil da CoronaVac. Serão mais de 700 mil doses distribuídas entre as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado. O imunizantes que serão distribuídos no município de Formiga irão beneficiar 2445 formiguenses (confira na tabela abaixo). A previsão de chegada das vacinas ainda não foi informada pela Administração Municipal.

A 13ª remessa, composta por 426.000 doses da Astrazeneca e 275.200 doses da Coronavac, foram recebidas nesta sexta-feira (16) pelo Estado. Segundo orientação do Programa Nacional de Imunizações, os municípios conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI): desde a 8ª remessa, não não devem fazer mais o armazenamento da D2 (segunda dose) na Unidade Regional.

Esta é a 13ª entrega da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mas é contabilizada pelos municípios como a 12ª remessa, já que a segunda e terceira foram enviadas juntas.

Público prioritário da 13ª remessa

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o 13º lote deve distribuir as doses 2 relativas ao esquema vacinal dos trabalhadores da Saúde (2,0%) e da população de 65 a 69 anos (23%).

Será entregue ainda a dose 1, direcionada aos grupos de trabalhadores de Saúde, de pessoas de 65 a 69 anos e dos grupos das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.

Idosos entre 60 a 64 anos são contemplados por esse novo lote. A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.

Distribuição das doses

Município Número de pessoas que serão imunizadas Aguanil 185 Araújos 240 Arcos 1.340 Bambuí 885 Bom Despacho 1.625 Camacho 120 Campo Belo 2.120 Cana Verde 245 Candeias 620 Carmo da Mata 370 Carmo do Cajuru 610 Carmópolis de Minas 545 Cláudio 760 Conceição do Pará 190 Córrego Danta 150 Córrego Fundo 205 Cristais 400 Divinópolis 7.630 Dores do Indaiá 555 Estrela do Indaiá 145 Formiga 2.445 Igaratinga 290 Iguatama 325 Itaguara 470 Itapecerica 890 Itatiaiuçu 315 Itaúna 2.915 Japaraíba 135 Lagoa da Prata 1.435 Leandro Ferreira 140 Luz 660 Martinho Campos 430 Medeiros 130 Moema 270 Nova Serrana 1.205 Oliveira 1.410 Onça de Pitangui 95 Pains 305 Pará de Minas 2.730 Passa Tempo 320 Pedra do Indaiá 155 Perdigão 220 Piracema 240 Pitangui 795 Santana do Jacaré 185 Santo Antônio do Amparo 580 Santo Antônio do Monte 830 São Francisco de Paula 220 São Gonçalo do Pará 360 São José da Varginha 140 São Sebastião do Oeste 210 Serra da Saudade 50 Tapiraí 85 Fonte: SES/MG

O número de pessoas imunizadas corresponde ao grupo prioritário desta remessa, segundo a SES-MG.

Distribuição

A operação logística para distribuição das vacinas é feita por meio aéreo e terrestre. A SES-MG conta com apoio das Forças de Segurança do Estado, que auxiliam no desenvolvimento e execução do transporte aéreo e das rotas terrestres.

A SRS em Divinópolis deve retirar as doses na Central Estadual de Rede de Frio, segundo o Estado.

Fonte: G1