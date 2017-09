Da Redação

Formiga receberá nos dias 29 e 30 deste mês, oficinas de capacitação de profissionais para implantação e atuação no Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.

A iniciativa é da promotora do Meio Ambiente da Comarca de Formiga, Luciana Imaculada de Paula, que propôs aos municípios da região um Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos.

O programa foi proposto pelo Ministério Público com base na Lei Estadual 21970 que estipula a obrigação dos municípios executarem esse serviço. O MP se aliou a parceiros na tentativa de mobilizar os prefeitos a agirem de forma correta nesse tema. O primeiro encontro para discutir o assunto foi realizado no dia 11 de agosto.

As oficinas sobre o Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos serão realizadas no Unifor-MG e contribuirão para a formação de gestores públicos, protetores de animais e médicos veterinários que atuam no serviço público ou no terceiro setor em manejo humanitário e efetivo de cães e gatos.

Inscrições e mais informações poderão ser obtidas com Girlei pelo telefone (31) 3330-9911 ou pelo email: faunampmg@mpmg.mp.br.

Cronograma

Na sexta-feira (29), serão realizadas oficinas para preparar os gestores para lidar com controle populacional de cães e gatos. O evento terá início às 8h com palestra de abertura ministrada pela promotora Luciana Imaculada e segue até às 18h com a realização de outras 13 palestras.

No sábado (30), as ações serão direcionadas a médicos veterinários para que tenham uma formação sobre como agir em caso de castração e em regime de mutirão. As atividades teóricas serão ministradas no salão de eventos do Unifor-MG e a parte prática ocorrerá na Clínica de Medicina Veterinária da instituição.

Cartilha Digital

No mês passado, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo Especial de Defesa da Fauna (Gedef), coordenado pela promotora Luciana, lançou em parceria com a ONG World Animal Protection (WAP) – Proteção Animal Mundial, o informe técnico digital de Manejo Humanitário e Efetivo de Cães e Gatos.

De maneira didática, em 40 páginas o informe esclarece e orienta gestores públicos e demais órgãos responsáveis pela defesa da fauna, por meio de dados, estudos e orientações; sobre a maneira adequada de lidar com os inúmeros desafios do convívio humano com cães e gatos em área urbana, como: ruídos, sujeiras, atropelamentos, zoonoses, fome e agressões.

Trata ainda, de questões relacionadas ao excesso populacional desses animais, guarda responsável, controle reprodutivo e de zoonoses, fiscalização e manejo de centros de acolhimento temporário.