Da Redação

Serão realizadas em Formiga no fim do mês de setembro, “Oficinas de Capacitação de Profissionais para Implantação e Atuação no Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos”.

O evento, marcado para os dias 29 e 30, pretende contribuir para a formação de gestores públicos, protetores de animais e médicos veterinários que atuam no serviço público ou no terceiro setor em manejo humanitário e efetivo de cães e gatos.

Inscrições e mais informações poderão ser obtidas com Girlei pelo telefone (31) 3330 – 9911 ou pelo email: faunampmg@mpmg.mp.br.

Informe técnico digital de Manejo Humanitário e Efetivo de Cães e Gatos.

Fruto da iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo Especial de Defesa da Fauna (Gedef), coordenado pela promotora Luciana Imaculada de Paula, que também atua na promotoria de Formiga e da parceria do órgão com a ONG World Animal Protection (WAP) – Proteção Animal Mundial – foi lançado neste ano um informe técnico digital de Manejo Humanitário e Efetivo de Cães e Gatos.

De maneira didática, em 40 páginas o informe esclarece e orienta gestores públicos e demais órgãos responsáveis pela defesa da fauna, por meio de dados, estudos e orientações; sobre a maneira adequada de lidar com os inúmeros desafios do convívio humano com cães e gatos em área urbana, como: ruídos, sujeiras, atropelamentos, zoonoses, fome e agressões.

Trata ainda, de questões relacionadas ao excesso populacional desses animais, guarda responsável, controle reprodutivo e de zoonoses, fiscalização e manejo de centros de acolhimento temporário.