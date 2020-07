A região Centro-Oeste de Minas receberá mais de R$ 84 milhões em transferência de recursos financeiros do Governo Federal para enfrentamento ao coronavírus. Os valores foram divulgados por meio da portaria que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (1º).



Os recursos financeiros correspondem ao montante de R$ 13,8 bilhões que serão disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e municípios, em parcela única.



O município de Formiga receberá R$ 3,4 milhões. Divinópolis é a cidade da região que vai receber o maior valor, cerca de R$ 15,4 milhões. Aparecem em seguida Pará de Minas com aproximadamente R$ 8,5 milhões; Itaúna receberá cerca de R$ 6,8 milhões; Nova Serrana, com cerca de R$ 5 milhões previstos; Bom Despacho, cerca de R$ 3,5 milhões; Oliveira vai receber R$2,5 milhões; Arcos receberá R$2,1 milhões; Santo Antônio do Monte, R$2,1 milhões; Bambuí, R$1,8 milhão; Lagoa da Prata, R$1,7 milhão; Candeias, R$1,4 milhão, Itapecerica R$1,1 milhão.



Repasse

Os recursos serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde e podem abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares.