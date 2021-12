Um caso de Covid-19 foi registrado em Formiga nesta quarta-feira (15).

De acordo com o boletim,11.529 pessoas no município já foram infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia.

Hoje, foram registradas três curas e 45 testes foram descartados.

Nesta quarta, dois pacientes formiguenses ocupam os leitos de UTI e quatro ocupam os leitos clínicos. Os leitos de UTI para Covid estão com 20% de ocupação e os clínicos estão com 19%.