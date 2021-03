Nesta sexta-feira (5) foi divulgado um novo boletim epidemiológico em Formiga.

Foram registrados 162 novos casos de Covid-19. sendo que 77 foram resultado de exames que vieram de laboratórios e 85 na testagem em massa.

No segundo dia de testagem em massa, ocorrida entre 8h e 12h desta sexta-feira (5), foram realizados 493 exames.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 73 restantes dos casos positivos registrados nessa quinta-feira (4), entraram no boletim de hoje. Já os 85 novos casos entrarão no Boletim Epidemiológico deste sábado (6).