Nesta quarta-feira (13) Formiga registrou18 novos casos de Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, 2249 pessoas no município já foram infectadas. 814 continuam com o vírus ativos e 1395 estão curadas.

Em relação às internações, 90% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados. 18 pessoas com caso confirmado estão internadas e outras 7 com caso suspeito.

93 exames foram descartados nas últimas 24 horas e nesta quarta, Formiga chegou a marca de 40 óbitos em decorrência da doença. Outros cinco continuam em investigação.