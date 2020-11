Além de um novo óbito, mais 20 casos do novo coronavírus (Covid-19) foram registrados em Formiga nesta quinta-feira (19).

O município conta agora com 1029 casos confirmados e 884 curas.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, sete pessoas com caso confirmado estão internadas e outras três com caso suspeito.

Dois óbitos continuam em investigação e nas últimas 24 horas, 51 exames foram descartados.