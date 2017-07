Da redação

O Setor de Funerária e Cemitérios Municipais divulgou o balanço de óbitos no 1º semestre deste ano, em Formiga.

De janeiro a maio foram contabilizados seis natimortos, cinco crianças de até 6 anos, uma de até 15 anos, seis pessoas até 30 anos, 11 até 45 anos, 49 até 65 anos e 164 acima de 65 anos.

Em junho foram registradas 57 mortes no município: um natimorto, uma criança de até 6 anos, duas até 15 anos, duas pessoas com até 30 anos, quatro até 45 anos, sete até 65 anos e 40 acima de 65 anos.

Nos seis primeiros meses foram sepultadas 299 pessoas, sendo 123 no Cemitério Parque da Saudade, 110 no Cemitério do Santíssimo, 46 no Rosário, 16 na zona rural, uma no Recanto da Paz e três pessoas sepultadas em outros municípios.