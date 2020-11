Formiga registrou 8 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (9). São 922 casos com 829 curas. Um segundo óbito também está sendo investigado.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, duas pessoas com caso positivo estão internadas e outras três com caso suspeito.



Nas últimas 24 horas, 86 exames foram descartados.



Confira os números desta segunda-feira:

NOTIFICADOS: 8.936

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 70

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 150

• INTERNADOS: 03

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 02

_ CONFIRMADOS: 922

• ÓBITOS: 16

• INTERNADOS: 02

• EM ACOMPANHAMENTO: 75

• CURADOS: 829

_ DESCARTADOS: 7.794