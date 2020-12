Formiga registrou mais 40 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (18). Até o momento, 1662 pessoas já foram infectadas com o vírus, destas, 1090 já estão curadas.

De acordo com o boletim epidemiológico, 23 pessoas com caso confirmado estão internadas; uma a menos em relação a ontem. Outras duas com caso suspeito também seguem internadas.

Em relação aos exames, 123 foram descartados nas últimas 24 horas e 421 pessoas com caso suspeito aguardam por resultado.

Dois óbitos continuam sendo investigados na cidade.