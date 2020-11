Neste sábado (21), mais quatro casos de Covid-19 foram confirmados em Formiga. No total, 1044 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Até o momento, 887 já foram curadas.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, mais uma pessoa com caso confirmado está internada, totalizando 8 internações, além de outro paciente com caso suspeito.

Dez exames foram descartados nas últimas 24 horas e 127 pessoas aguardam resultado de exame.

Dois óbitos continuam em investigação.