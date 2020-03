Redação Últimas Notícias

Formiga registrou 15 novos casos suspeitos de coronavírus. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, na tarde desta segunda-feira (30) foram notificados 179 suspeitas.



Na semana passada, o município registrou uma média diária de 30 novos casos suspeitos. No final de semana não houve muita alteração no boletim: no sábado (28) foram registradas sete novas suspeitas e nesse domingo (29) apenas quatro.



De acordo com a Secretaria de Saúde não houve um número expressivo de registros porque ão há atendimento nas Unidades Básicas de Saúde aos finais de semana. “Os números do Boletim Epidemiológico não têm muitas alteração aos sábados e domingos, uma vez que a orientação é de que o cidadão deverá procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) somente se estiver com sintomas gripais associados a dificuldades respiratórias. As pessoas que somente apresentam sintomas parecidos com os de uma gripe ou resfriado devem buscar atendimento nos Postos de Saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira”.



O numero de casos descartados para a doença também aumentou, saltou de 9 para 19 casos e não há mais nenhum paciente internado.



Ressaltando que os pacientes que estão sob suspeita de covid-19 ficarão em isolamento domiciliar por 14 dias e realizarão o teste.



Os casos



A Secretaria de Saúde esclarece que os casos investigados referem-se a pessoas que apresentam síndrome gripal e que são orientadas a permanecerem em isolamento domiciliar pelo período de 14 dias. Pessoas com sinais de gripe e dificuldades respiratórias também entram neste grupo e, sendo necessário, passarão por testes para a Covid-19.



Ficam em internação os pacientes pacientes que apresentam síndrome gripal, dificuldade respiratória e febre. Eles permanecem em observação até que haja melhora no quadro clínico.



Os casos descartados referem-se a pacientes testaram negativo para Covid-19.