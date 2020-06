A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta quinta-feira (25) a confirmação do terceiro óbito por Covid-19 em Formiga.

A paciente era uma mulher de 83 anos que chegou a ser internada na Santa Casa, na manhã de sexta-feira passada (20), com insuficiência respiratória, além de outros sintomas da doença e morreu poucas horas depois.

De acordo com o Serviço Municipal do Luto, o corpo foi removido seguindo todos os protocolos de segurança, não houve velório e o sepultamento foi realizado em seguida.

Outros casos

O primeiro óbito por Covid-19 registrado no município foi confirmado no dia 2 de junho e trata-se de um idoso de 66 anos, que estava internado na Santa Casa. Ele esteve no estado do Pará, a trabalho, e, ao retornar a Formiga, apresentou os primeiros sintomas da Covid-19.

Já o segundo óbito confirmado foi de uma mulher de 62 anos, na terça-feira (23).

