Nesse sábado (17) completou um ano que Formiga registrou o 1º caso de Covid-19. O paciente era um homem de 32 anos.

À época, 322 casos estavam em investigação, dois pacientes internados e 95 casos foram descartados.

Já o primeiro óbito foi confirmado em 2 de junho do ano passado. A vítima era um homem de 66 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, o idoso teria sido infectado pelo vírus no estado do Pará, onde esteve a trabalho e desde o primeiro momento foi considerado um paciente em estado grave.

Após um ano, 7.250 pessoas contraíram o vírus e 3.928 já estão curadas. 170 óbitos foram registrados no município.