Da Redação

Os dados são do balanço operacional do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga, divulgado na tarde desta sexta-feira (13). Segundo o documento foram registrados 177 crimes violentos no município. Comparada a outras 37 cidades mineiras com mais de 50 mil e menos de 100 mil habitantes, Formiga apresentou o 13º melhor resultado do Estado, com 0,25 crimes violentos por 100 habitantes.

Segundo o balanço, a Polícia Militar conseguiu prender 43,30% dos autores de crimes violentos. “ Dos 177 crimes violentos apenas 15 não foram comunicados à PMMG no mesmo dia, inviabilizando uma atuação mais efetiva em 8% dos casos”, informou a corporação. Ainda segundo o balanço, de maio a dezembro houve uma significativa redução da criminalidade na cidade, resultando em 5 meses com menos de 10 registros de crimes violentos. “Esse resultado se deve a resposta rápida da Polícia Militar”, afirmou a PM.

No município foram lavrados 6.046 REDS (Boletins de Ocorrência) e 7.495 AIT’s (Autos de Infração de Trânsito). Os meses com menos autuações foram janeiro e fevereiro com 379 e 334 respectivamente e os com mais autuações foram agosto e dezembro (976 e 926).

Infrações de trânsito

Em relação a infrações de trânsito 1.554 veículos foram removidos por infrações de trânsito em Formiga. No mês de julho, houve o maior número de remoções, com 267 automóveis. Em todo o ano, 151 veículos foram apreendidos por estarem relacionados a crimes. O mês com mais apreensões foi outubro, com 24 automóveis apreendidos.

Resultados

Segundo a PM, os resultados apresentados no balanço anual constatam que: “a medida em que houve intensificação da fiscalização de trânsito, ocorreu redução do número de crimes violentos, assim como à medida em que aumentaram as prisões por tráfico, caíram os registros de furto/roubo e quando houve redução de prisões por tráfico, houve aumento no registro de furtos”, disse a PM.

Segundo a corporação, Formiga tem o terceiro menor número de policiais militares por habitantes das cidades sede de Unidade da 7ª RPM, mas apresenta o menor número de crimes violentos por habitante e o segundo menor número de crimes violentos por Policial Militar.