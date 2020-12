Redação UN – Com informações da Agência Minas

Formiga deve entrar, pela primeira vez, na zona de maior restrição do programa Minas Consciente, do Governo de Minas: a Onda Vermelha. A decisão é do Comitê Extraordinário Covid-19 que definiu nesta quarta-feira (30) que as regiões Centro e Oeste de Minas Gerais passarão para a onda vermelha do Minas Consciente devido ao aumento crescente de casos.

Com a determinação, 9 entre as 14 regiões do estado estão na onda mais restritiva do plano de retomada segura da economia.

O Últimas Notícias entrou em contato com o prefeito Eugênio Vilela que confirmou que, a partir da adesão do município ao Minas Consciente, não há outra coisa a se fazer a não ser respeitar as medidas previstas na onda em que Formiga estiver e tomar todas as medidas necessárias para seu cumprimento.